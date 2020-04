„Top of Austria Challenge“ als rarer Live-Sport-Event

Die Tischtennis-Spieler trotzen der Corona-Pandemie mit einem derzeit seltenen Live-Sport-Event. Bei der „Top of Austria Challenge“ treten am Samstag ab 20.05 Uhr (live ORF Sport +) die besten heimischen Cracks Österreichs - Sofia Polcanova, Liu Jia, Stefan Fegerl und Daniel Habesohn - im Studio 1 des ORF-Zentrums gegeneinander an.