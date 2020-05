Tiergarten Schönbrunn öffnet vorerst ohne Tierhäuser

Zwei Monate nach der Corona-bedingten Schließung öffnet der Tiergarten Schönbrunn am 15. Mai wieder seine Pforten. Der Betrieb wird vorerst allerdings eingeschränkt wieder aufgenommen. Besucher können nur die Außengehege sehen, der Zugang zu den Tierhäusern und Innenanlagen ist erst ab 29. Mai möglich. Schaufütterungen wird es vorerst ebenfalls keine geben.

Damit es am Gelände nicht zu eng wird, bittet der Tiergartenchef alle Besucher, im Vorfeld die Tageskarte online zu kaufen und dabei auch einen der angebotenen Zeit-Slots zu wählen. Das wird ab 11. Mai möglich sein. „Dieses Zeitfenster gibt nur an, wann Sie kommen sollen, und nicht, wie lange Sie bleiben dürfen“, betonte Hering-Hagenbeck. Eine begrenzte Aufenthaltsdauer im Zoobereich gibt es also nicht.