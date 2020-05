Buben in Bad Ischl zahlreiche Straftaten nachgewiesen

Eine ganze Reihe von Straftaten hat die Polizei in Bad Ischl (Bezirk Gmunden) nun zwei gerade einmal zwölf und 14 Jahre alten Buben aus dem Bezirk nachgewiesen. Die beiden sollen in der ersten Februarhälfte nicht weniger als 13 Sachbeschädigungen, drei Einbrüche und zwei Diebstähle verübt haben, wobei es bei zwei Einbrüchen beim Versuch blieb, so die Polizei am Freitag.