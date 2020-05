Innsbruck –Lärm, Pöbeleie­n, Drogendeals auf offener Straße, vereinzelte tätliche Angriff­e, dazu diverse „Ordnungswidrigkeiten“: Seit Jahren gibt es im Umfeld einer Einrichtung für drogenkranke Menschen in der Innsbrucker Mentlvilla immer wieder Probleme, die viele Anrainer als unerträglich empfinden. Ihr­e Hoffnung setzen sie in die Verordnung einer „Schutzzone“ rund um die Mentlgasse, die der Polizei bei Vorfällen deutlich mehr Durchgriffsrechte ermöglichen würde. Allerdings ist Geduld erforderlich – die Entscheidung für oder gegen die Schutz­zone hängt virusbedingt in der Warteschleife.