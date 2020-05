Polizei stoppt im Innviertel Verein zur Marihuana-Forschung

In einer konzertierten Aktion hat die Polizei am vergangenen Freitag bei Durchsuchungen im oberösterreichischen Innviertel rund 170 Kilo Marihuana beschlagnahmt. Unter die Lupe genommen hat sie dabei einen Verein mit Sitz im Bezirk Schärding, der „Gras“ angeblich zur Erforschung der medizinischen Wirkung in der eigenen Gärtnerei züchtete und an die Mitglieder verkaufte, so die Polizei am Freitag.