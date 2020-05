Lienz, Bologna – Der Drautalradweg in Osttirol ist bei italienischen Gästen besonders beliebt. Zu Tausenden radeln sie während der Saison vom Südtiroler Innichen Richtung Lienz. So auch im August 2017, als eine Frau aus Bologna dort unterwegs war. Die Frau stürzte schwer, ein vorbeikommender Radler alarmierte die Rettung. Aufgrund der schweren Kopf- und Gesichtsverletzungen wurde die Italienerin schließlich nicht in das nahe gelegene Krankenhaus nach Lienz geflogen, sondern in die Universitätsklinik nach Klagenfurt. Kosten für den Transport per Rettungshubschrauber: mehr als 12.000 Euro.