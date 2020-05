Gemeinderat beschließt Stipendien für die Kultur in der Stadt Innsbruck

Innsbruck – 95.000 Euro stellt die Stadt Innsbruck freischaffenden Künstlerinnen und Künstlern in der Landeshauptstadt zur Verfügung – in Form von Arbeitsstipendien. Die Ausschreibung läuft vom 4. bis zum 15. Mai. Eingereicht wird online über das Portal für Kunst- und Kulturwettbewerbe unter https://kultur-innsbruck.vemap.com. Voraussetzung ist ein Hauptwohnsitz in Innsbruck. Teilnehmen können Kulturschaffende aus den Sparten Musik, Literatur, darstellende und bildende Kunst. Die maximale Höhe eines Stipendiums beträgt 1000 Euro und wird von der jeweiligen Fachjury vergeben.