Ukraine kämpft seit einem Monat gegen Tschernobyl-Brände

Die Ukraine kämpft trotz erster Erfolgsmeldungen inzwischen seit rund einem Monat gegen Brände im Sperrgebiet rund um das havarierte Atomkraftwerk Tschernobyl. In den vergangenen Tagen half ein regnerisches Wetter bei den Löscharbeiten. Die Einsatzkräfte kämpften aber immer noch gegen aufkommende Glutnester in den Torfgebieten und versuchten diese zu wässern, so der Katastrophenschutz am Freitag.