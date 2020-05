Vertrag von Damen-Speed-Coach Assinger nicht verlängert

Die Speed-Damen im ÖSV-Alpin-Skiteam bekommen vor der kommenden WM-Saison einen neuen Coach. Der am 15. Mai auslaufende Vertrag von Roland Assinger als Gruppentrainer von Nicole Schmidhofer und Co. wird nicht verlängert. ÖSV-Sportdirektor Toni Giger bestätigte der APA am Freitag einen diesbezüglichen Bericht der Tageszeitung „Österreich“.