Rendi-Wagner rechnet in der Corona-Krise mit dem Neoliberalismus ab

Wien – Seit 130 Jahren findet der Maiaufmarsch nun statt. Am „Tag der Arbeit“ marschieren Sozialdemokraten normalerweise in der Wiener Innenstadt auf. Rote Spitzen halten Reden am Rathausplatz, Genossen schwenken Fahnen. Doch diesmal war alles anders. Wegen der Coronavirus-Pandemie musste die SPÖ gestern ihre Feierlichkeiten virtuell begehen.