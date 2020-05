Brand in Patientenzimmer im Landesklinikum Mauer

Im Landesklinikum Mauer bei Amstetten ist es am Donnerstagabend in einem Patientenzimmer zu einem Brand gekommen, bestätigte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Freitag gegenüber der APA einen Bericht des „Kurier“. Neun Patienten seien ins Freie gebracht worden, verletzt wurde niemand. Die Brandursache war laut Polizei vorerst noch unklar. Ermittlungen würden laufen.