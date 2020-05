1. Mai in Berlin: Corona, viel Polizei, kleine Kundgebungen

Die Polizei in Deutschland will am 1. Mai mit einem Großaufgebot die Corona-Einschränkungen in der Hauptstadt durchsetzen und größere Menschenansammlungen konsequent auflösen. Der Tag stehe ganz im Zeichen des Infektionsschutzes, kündigte Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) an. Demonstrationen dürften nicht „zum Ischgl von Berlin werden“, hatte der SPD-Politiker betont.

Bei Partys in dem österreichischen Skiort hatten sich zahlreiche Menschen mit dem Coronavirus infiziert und weitere Menschen angesteckt. Etwa 5.000 Polizisten werden am Freitag im Einsatz sein; 1.400 davon sollen aus anderen Bundesländern und von der deutschen Bundespolizei kommen. Rund 20 Versammlungen mit jeweils bis zu 20 Teilnehmern wurden laut Geisel genehmigt. Die Teilnahme an nicht genehmigten Demonstrationen sei derzeit eine Straftat.

Am Abend des 1. Mai wollten linke und linksradikale Gruppen statt der üblichen großen Demonstrationen in Kreuzberg spontane Protestaktionen veranstalten. Zu den Ankündigungen sagte der Innensenator: „Wir sind vorbereitet.“

Das große Kreuzberger Straßenfest „Myfest“ fällt in diesem Jahr wegen der Pandemie aus. Die traditionelle „Revolutionäre 1. Mai-Demonstration“ gegen den Kapitalismus am Abend findet ebenfalls nicht statt.

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron lobte die Berufstätigen im Land. „Die Nation behauptet sich dank der Arbeit, die heute gefeiert wird“, sagte der 42-Jährige anlässlich des Mai-Feiertags. „Dieser 1. Mai 2020 gleicht keinem anderen“, sagte der Staatschef in einem Video, das über soziale Netzwerke verbreitet wurde. In Frankreich ist es eher ungewöhnlich, dass sich ein Präsident zum Tag der Arbeit äußert. Macron erinnerte daran, dass die traditionellen Mai-Demonstrationen wegen der strengen Ausgangsbeschränkungen ausfallen.

In Athen begangen einige Hundert Mitglieder der kommunistischen Gewerkschaft PAME vor dem Parlament den 1. Mai mit einer Demonstration auf Abstand. Die meisten Demonstranten trugen rote Masken, wie das griechische Fernsehen zeigte. Die Teilnehmer forderten, die Arbeitnehmer nicht den Preis für eine schwere weltweite Depression wegen der Coronakrise bezahlen zu lassen.

Auch in anderen griechischen Städten gingen einige Hundert Arbeitnehmer auf die Straßen. In fast allen Fällen wurde der Abstand eingehalten. Alle anderen griechischen Gewerkschaftsverbände hatten wegen der Pandemie ihre Demonstrationen abgesagt.

Kurz vor einer geplanten Mai-Demonstration in der türkischen Metropole Istanbul nahm die Polizei mindestens 15 Teilnehmer fest. Das bestätigte ein Mitglied einer großen Dachorganisation linker Arbeitergewerkschaften, Disk, die den Marsch organisierte. Auch die Vorsitzende von Disk sowie die Chefs einiger im Verbund organisierten Gewerkschaften sind demnach unter den Inhaftierten. Oppositionspolitiker waren ebenfalls vor Ort. In Istanbul wie in 30 weiteren Städten und Provinzen gilt wegen der Coronaviruskrise seit Donnerstag um Mitternacht und noch bis Sonntagnacht eine weitgehende Ausgangssperre.