Die Tourismusverbände hängen bei Kurzarbeit weiter in der Luft

Innsbruck – Fix ist, dass eine generelle Kurzarbeit für Mitarbeiter der Tourismusverbände (TVB) nicht erlaubt wird. Das hat das AMS Anfang dieser Woche klargestellt. Vielmehr soll sich der Anteil an jenem Prozentsatz orientieren, in welchem Ausmaß jeder einzelne Verband Einnahmen „eigenwirtschaftlich“ lukriert. Einnahmen aus der Tourismus- und Aufenthaltsabgabe zählen jedenfalls nicht dazu. Auch das wurde dieser Tage klargestellt.

Wie berichtet, haben die Tiroler TVB rund 780 Mitarbeiter für die Kurzarbeit angemeldet. Und das auch erst nach Aufforderung des Landes und Interventionen beim Bund. Denn Körperschaften öffentlichen Rechts sind eigentlich von der Kurzarbeit ausgenommen. Die Einschränkung auf die „Eigenerwirtschaftung“ und „Teilnahme am Wirtschaftsleben“ ist nun der offensichtliche Pferdefuß, mit dem die Verbände nicht gerechnet haben.

Die Tourismusabteilung des Landes hat die Budgetzahlen der TVB auf diese Bestimmungen hin durchforstet und die Ergebnisse den einzelnen TVB zur Verfügung gestellt. Wie viele der Gemeldeten nun tatsächlich in Kurzarbeit gehen könnten, kann aber auch Vorstand Gerhard Föger nicht sagen: „Der Ball liegt beim AMS.“ Föger schätzt, dass „nur ein sehr geringer Anteil übrig bleiben wird“.

Fögers Einschätzung teilt Hans Entner zur Gänze. „Nur wenige der 780 Mitarbeiter werden in die Kurzarbeit fallen“, befürchtet der Obmann des Verbandes der Tiroler Tourismusverbände (VVT). Sauer stößt ihm insbesondere auf, dass die Kurtaxe nicht unter eigenerwirtschaftete Einnahmen falle: „Die TVB sind systemrelevant. Wir stehen zu 100 Prozent im Wirtschaftsleben.“ Entner schüttelt auch als Vorstand des TVB Achensee den Kopf. Das Freizeitzentrum Atoll-Achensee – eine Tochterfirma von Gemeinde und TVB – ist bereits in Kurzarbeit. Einen Corona-Überbrückungskredit hätten aber bereits zwei Banken abgelehnt – mit dem Verweis, dass die GmbH eben in Besitz zweier Körperschaften öffentlichen Rechts stehe.