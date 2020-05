Die Schulglocke läutet ab Montag wieder: Einteilung vereinzelt noch schwierig

Von Marco Witting

Innsbruck – Die Schulglocke. Sie läutet eine neue (Schul-)Zeitrechnung ein. Schritt für Schritt geht der Betrieb in den Bildungseinrichtungen ab Montag wieder los. Ergänzungsunterricht heißt das ziemlich sperrig. Dahinter verbirgt sich die Möglichkeit, dass sich Maturanten und Schüler anderer Abschlussklassen auf die bevorstehenden Prüfungen vorbereiten bzw. sich die Noten (vor allem bei einem Nicht genügend) ausbessern. Doch auch abseits davon wird der Montag zum Stichtag, etwa wenn es um die Gruppeneinteilungen für den Schichtbetrieb ab 18. Mai geht.

Die Bildungsdirektion in Tirol geht davon aus, dass so gut wie alle Schüler der Abschlussklassen an Berufsschulen und berufsbildenden mittleren Schulen den Ergänzungsunterricht besuchen werden. Insgesamt wären das in 241 Klassen dann rund 4230 Schüler, darunter 3200 Maturanten. Zum Vergleich: In der Betreuung der Pflichtschüler erreichte man in Tirol am vergangenen Mittwoch den Höchststand mit 2277 Schülern – das waren knapp 3,86 Prozent aller Schüler. Die Zahlen der Schulbesuche waren also weiter sehr niedrig. 1208 Lehrer waren an den Schulstandorten im Einsatz – der Rest betreute die Kinder im Fernunterricht.

„Ich gehe davon aus, dass der Schulbeginn für die Maturanten sowie die Schüler der Abschlussklassen sehr geordnet ablaufen wird“, sagt Bildungsdirektor Paul Gappmaier mit Blickrichtung Montag. „An den Schulstandorten wurden die notwendigen Maßnahmen zum Hochfahren des Betriebs getroffen, insbesondere was die hohen Sicherheitsvorkehrungen betrifft.“ Jene Schulen, die am Montag mit dem Ergänzungsunterricht vor Ort beginnen, würden über die notwendigen Desinfektionsmittel und Mund-Nasen-Schutzmasken sowie umfangreiche Hygienepläne verfügen. Das gilt auch für die Lehrer, die vom Bund mit Mund-Nasen-Masken ausgestattet werden.

Am Montag soll dann auch die Einteilung für den Schichtbetrieb an Volks- und Neuen Mittelschulen sowie in der AHS-Unterstufe feststehen. Damit soll Eltern ermöglicht werden, ihren Arbeitsalltag vorzuplanen. So soll also jeweils klar sein, welche Kinder wann Unterricht haben, bis es dann in die Ferien geht. Was bei mehreren Kindern, an möglicherweise mehreren Schulen schwierig werden könnte. Und auch bei Geschwistern am selben Standort die Administratoren vor Herausforderungen stellt.

TT-ePaper gratis lesen Die Zeitung bis auf Weiteres kostenlos digital abrufen (für mindestens 4 Wochen) Jetzt lesen Ich bin bereits Abonnent

Die Klassen sollen, wie berichtet, grundsätzlich in zwei gleich große Gruppen geteilt werden. Der Vorschlag des Ministeriums: Von Montag bis Mittwoch hat die eine Gruppe Unterricht, die andere am Donnerstag und Freitag. In der Woche darauf ist es umgekehrt. Es sind aber auch andere Varianten schulautonom erlaubt. Gruppen, die nicht an der Schule sind, absolvieren „Hausübungstage“ mit Aufgaben – grundsätzlich daheim, bei Bedarf wird aber auch an der Schule weiter eine Betreuung bereitgestellt. Ausgenommen sind Kleinschulen, in denen die Klassengröße oft auch ohne Teilung sehr klein ist.

In den restlichen Schulstufen muss die Schichteinteilung erst am 8. Mai stehen. Für sie beginnt der Unterricht erst am 3. Juni.

Freiwilligkeit bei schulautonomen Tagen In einem Schreiben an die Direktoren und Pädagogen baten Bildungsminister Heinz Faßmann (VP) und die Vertreter der Lehrergewerkschaften betreffend die schulautonomen Tage (Fenstertage), „regulären Unterricht“ durchzuführen. In dem Schreiben, das der TT vorliegt, heißt es weiter an die Lehrer: „Es ist uns bewusst, dass diese freiwillige Leistung wieder einmal viel von Ihnen abverlangen wird.“ Im Sinne der Schüler müsse man die Zeit so gut wie möglich nützen. Daher seien die Tage (22. Mai und 12. Juni) wichtig. Man wolle von gesetzlichen Änderungen absehen und vertraue auf die Einsatzbereitschaft der Lehrer. Die Schulen sollen die Entscheidung der Lehrer bis morgen bekannt geben.