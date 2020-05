Biden zu Vorwürfen sexuellen Übergriffes: „Nie passiert“

Der designierte Präsidentschaftskandidat der US-Demokraten, Joe Biden, hat Anschuldigungen eines sexuellen Übergriffs im Jahr 1993 entschieden zurückgewiesen. Die Vorwürfe seiner früheren Mitarbeiterin Tara Reade seien „nicht wahr“, erklärte der langjährige Senator und Ex-Vizepräsident am Freitag. „Das ist nie passiert.“ Biden geriet durch die Vorwürfe zuletzt zunehmend unter Druck.

Im Sender MSNBC beteuerte der Politiker der oppositionellen Demokraten, er habe „nichts zu verbergen“. Reade wirft dem früheren Senator vor, sie vor 27 Jahren auf einem Gang des US-Kongresses unsittlich berührt zu haben. Er soll sie an die Wand gedrückt, ihr unter die Unterwäsche und in ihr Geschlecht gegriffen haben. Die heute 56-Jährige hatte schon vor einem Jahr zusammen mit anderen Frauen Biden ein unangemessenes Verhalten vorgeworfen. Dabei ging es aber beispielsweise um Umarmungen und nicht um sexuelle Übergriffe. Erst vor Kurzem erhob Reade die schweren Anschuldigungen gegen Biden.

Dessen Wahlkampfteam wies die Vorwürfe Mitte April zurück, der designierte Präsidentschaftskandidat selbst hatte sich bisher nicht dazu geäußert. Am Freitag veröffentlichte Biden nun eine Stellungnahme und gab dem Sender MSNBC ein Interview. Der 77-Jährige betonte, Frauen müssten mit „Würde und Respekt“ behandelt und bei Vorwürfen der sexuellen Gewalt „angehört und nicht zum Schweigen gebracht“ werden. In seinem Fall seien die Vorwürfe aber unwahr. In Reades Schilderungen gebe es „Ungereimtheiten“ sowie „kleinere und größere Veränderungen“ im Laufe der Zeit.