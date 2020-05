Roppener Gewerbepark startet in die Phase drei

Roppen –Über 800 Arbeitsplätze zeugen vom Erfolg, den die Gemeinde Roppen in den vergangenen Jahrzehnten aufs wirtschaftliche Parkett gelegt hat. Mit ein Grund dafür ist die verstärkte Ansiedelung von Tourismus- und Gewerbebetrieben. „Durch die Erschließung der dritten Baustufe im Gewerbepark sollte das Ziel, 1000 Arbeitsplätze in Roppen anbieten zu können, ein Stück näher rücken“, gibt sich Roppens Bürgermeister Ingo Mayr optimistisch. Allerdings arbeite das Coronavirus gegen diesen Plan.

Die Corona-Krise hat sich auch in Roppen rasch bemerkbar gemacht, wodurch etliche Arbeitsplätze sowie die damit einhergehenden Kommunalsteuereinnahmen wackeln. Viele der rund 270 Beschäftigten beim Auto-Zulieferer MS-Design mussten arbeitslos gemeldet werden oder in Kurzarbeit gehen. Ebenso schwierig ist die Situation für den touristischen Großbetrieb, die Area 47, wo 170 Mitarbeiter einer unsicheren Sommersaison entgegenblicken. Hier spricht die Buchungslage ebenfalls eine klare Sprache, denn in normalen Saisonen stehen bereits 30.000 Buchungen fix im Register. Heuer sind es gerade einmal 13.000 und selbst dies­e wackeln. In den Roppener Schlosserei- und Stahlbauunternehmen konnt­e während der Krise beinah­e durchgearbeitet werden. Noch sind die Auftragsbücher gut gefüllt, doch drückt auch hier der stark betroffene Tourismus auf die Stimmung.