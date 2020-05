Polizeibericht belastet Blatter in FIFA-Verfahren

Die Bundesanwaltschaft teilte am Freitag der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage mit, die Strafbehörden würden alle für eine Beurteilung der Tat und der beschuldigten Person bedeutsamen Tatsachen abklären. Sie hätten belastende und entlastende Umstände mit gleicher Sorgfalt zu untersuchen. Abklärungen der Polizei seien da nur ein Teil der Untersuchungsgrundlagen. Diese müssten dann einer Gesamtbeurteilung unterzogen werden. In dieser kam die Bundesanwaltschaft dann offensichtlich zum Schluss, dass die bundespolizeilichen Feststellungen nicht ausreichten, um dieses Strafverfahren fortzuführen.

Zuvor hatten Medien übereinstimmend aus einer Zusammenfassung von Polizeiberichten zu dem Fall zitiert. In dem Akt kommen die Polizeiermittler demnach zum Schluss, dass die FIFA rund um den Verkauf von Fernsehrechten an die Karibische Fußballunion (CFU) auf die Einforderung einer Gewinnbeteiligung von 3,8 Millionen Franken (3,60 Mio. Euro) verzichtet hat, wovon der damalige CFU-Präsident Jack Warner profitiert haben soll. Blatter hat demnach zugelassen, dass die FIFA am Vermögen geschädigt wird. Gemäß den publizierten Polizeierkenntnissen nahm Blatter mindestens in Kauf, dass sich Warner habe bereichern können.