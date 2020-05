Einigung zu Schulunterricht an Fenstertagen

Der Streit zwischen Bildungsministerium und Lehrergewerkschaft über den Unterricht an den Fenstertagen nach Christi Himmelfahrt und Fronleichnam ist beigelegt, berichten „Kleine Zeitung“ und „Wiener Zeitung“. Minister und Gewerkschafter bitten in einem gemeinsamen Schreiben unter Hinweis auf den Nachholbedarf wegen der Coronakrise alle Pädagogen, an diesen zwei Tagen freiwillig zu unterrichten.