Mehrere Verletzte bei Angriff auf ZDF-Team der "heute-show" in Berlin

Berlin - Ein Kamerateam der ZDF-Satiresendeung "heute-show" ist am Mai-Feiertag in Berlin-Mitte angegriffen worden. Vier Menschen wurden nach ersten Erkenntnissen verletzt ins Krankenhaus gebracht, wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte. Sechs Menschen wurden demnach festgenommen, die Ermittlungen zu den Hintergründen dauerten in der Nacht auf Samstag noch an.