Studie: Mehrheit der Jugendlichen lehnt Antisemitismus ab

Die Mädchen und Burschen wurden schriftlich zu ihrem Bild über Juden befragt. Rund jeder Fünfte äußerte sich potenziell antisemitisch. In etlichen Fällen war laut der Autorin unklar, ob die Antwort einen klar antisemitischen Gehalt aufweist oder nicht. Das Antisemitismus-Spektrum reichte von emotionsgeladenen Aussagen wie „Ich hasse Juden“ bis zu vorsichtigen Kommentaren, die auf Stereotype anspielen, wie „Ich habe gehört, dass sie reich sind“.

Die Religionszugehörigkeit der Befragten fiel besonders ins Gewicht, erklärte Edtmaier. So seien muslimische Jugendliche bzw. jene mit türkischer und ex-jugoslawischer Migrationsgeschichte innerhalb des Antisemitismus-Spektrums etwas überrepräsentiert. Fast zwei Drittel aller Jugendlichen, die sich (potenziell) antisemitisch äußerten, gaben an, muslimischen Glaubens zu sein. Sie äußerten besonders im Kontext des Israel-Palästina Konflikts Abneigung gegen Juden und ergriffen meist klar Partei für die Palästinenser.

Die explorative Studie wurde im Rahmen von Edtmaiers Dissertation durchgeführt und erhebt nicht den Anspruch auf Repräsentativität, dafür ist die Stichprobe zu klein. Deshalb bedürfe es repräsentativer und umfassender Studien, inwieweit entlang dieser soziodemografischen Merkmale tatsächlich Zusammenhänge zu antisemitischen Äußerungen nachweisbar sind, stellte die Nachwuchsforscherin fest. Sie verwies aber auf andere Umfragen in Österreich und Deutschland, in denen dasselbe Muster wie in ihrer Befragung zu finden ist.