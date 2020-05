Dutzende Tote bei Gefangenenmeuterei in Venezuela

Bei einer Meuterei in einem Gefängnis im Westen von Venezuela sind zahlreiche Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 17 Menschen seien getötet worden, als eine Gruppe von Häftlingen in dem Gefängnis Los Llanos in Guanare im Teilstaat Portuguesa einen Fluchtversuch startete, berichtete der Fernsehsender VPI am Freitag unter Berufung auf die Nationalgarde.