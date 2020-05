Tiroler mit Existenzproblemen: „Hilfsfonds ist zu wenig“

Grüner: Der Arbeitnehmerfonds des Landes Tirol und der Arbeiterkammer ist ein erster Schritt, um Menschen in finanziellen Notlagen zu unterstützen, und auch ein wichtiges öffentliches Signal. Aber – und das ist unsere Hauptkritik an diesem Fonds – die Einmalzahlungen zwischen 300 und 600 Euro sind zu niedrig angesetzt. Die horrenden Mieten in Tirol, die hohen Kosten für Lebensmittel etc. sind ohnehin schwer zu stemmen.