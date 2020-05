Radsport: Straßen-EM in Trient auf 2021 verlegt

Der Europäische Radsportverband hat die von 9. bis 13. September in Trient (Italien) angesetzten Straßen-Europameisterschaften wegen der Corona-Pandemie auf 2021 verlegt. Das Datum wird in Abstimmung mit dem internationalen Rennkalender in den kommenden Monaten festgelegt, zur Auswahl stehen 1. bis 5. oder 8. bis 12. September 2021.