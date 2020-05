Forum Alpbach 2020 deutlich reduziert und verstärkt digital

Das Europäische Forum Alpbach werde heuer im August wie jedes Jahr in dem Tiroler Dorf stattfinden, wegen der Coronavirus-Pandemie jedoch „deutlich abgespeckt“ und verstärkt virtuell. Das berichtet „Die Presse“ am Samstag unter Berufung auf Forums-Präsident Franz Fischler.

„Das heurige Forum wird so etwas wie ein Pilotprojekt“, wird Fischler zitiert. Dem Bericht zufolge sollen dieses Mal „notgedrungen“ weitaus weniger Gäste anreisen, und die Abhaltung sowohl in analoger als auch verstärkt in digitaler Form auch in Zukunft beibehalten werden.