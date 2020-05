Landwirtschaftliche Lehranstalt in St. Johann baut neue Reithalle

St. Johann –Ein Schmuckstück soll sie werden, die neue Reithalle der Landwirtschaftlichen Landeslehranstalt (LLA) Weitau in St. Johann. Direktor Franz Berger präsentierte kürzlich die Pläne für die nach drei Seiten offene Halle mit einem Innenmaß von 20 mal 50 Metern. Im Vorfeld der Planung gab es einen ausgeschriebenen Wettbewerb, an dem sich mehrere Holzbaufirmen beteiligten. Das Dach der Holzkonstruktion wird komplett mit einer Photovoltaik-Anlage ausgestattet. „An der Nordseite befinden sich noch einige Nebenräume wie Sattelkammer, Geräteschuppen und Aufenthaltsraum sowie eine kleine Tribüne“, erklärt Berger.

Im Jahr 2000 hat man an der LLA Weitau mit dem Ausbildungsschwerpunkt Pferdewirtschaft begonnen. Nachdem man die einzige Schule Tirols mit dieser Fachrichtung sei, kommen Schüler aus Tirol und Vorarlberg nach St. Johann bzw. eigentlich nur Schülerinnen, wie Berger betont. Derzeit sind an der Schule neben sechs Hengsten des Tiroler Noriker Pferde­zuchtverbands elf schuleigene Pferde beheimatet.

Bislang musste der Unterricht im „Klassischen Reiten“ in externen Reitbetrieben in Kitzbühel und Kirchdorf durchgeführt werden. Der schulautonome Schwerpunkt „Western Reiten“ wird am schuleigenen Freiplatz unterrichtet. „Die kalte Jahreszeit stellte bislang für alle Beteiligten eine große Herausforderung dar. Der gefrorene Boden macht einen ordentlichen Unterrichts­betrieb jeden Winter einige Zeit unmöglich“, weiß Berger. Das gehört nun der Vergangenheit an, der Baustart für die Investition mit rund einer Million Euro erfolgt bereits in dieser Woche.