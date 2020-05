Dealer mit Drogen in Beinprothese in Wien festgenommen

Den Wiener Drogenfahndern sind am Feiertag zwei Dealer unabhängig voneinander ins Netz gegangen. Der eine war als Bodypacker unterwegs und hatte das Suchtmittel auch in seinen Socken versteckt. Der zweite Verdächtige verwahrte das Kokain in seiner Beinprothese, berichtete die Polizei am Samstag.

Gegen Freitagmittag nahmen Drogenfahnder am Meidlinger Bahnhof den Drogenkurier fest. Der 35-jährige Nigerianer hatte das Suchtgift mit dem Zug von Klagenfurt nach Wien gebracht. In seinen Socken wurden zwei Bodypacks mit Kokain entdeckt. Der Mann gab zu, dass er sich acht weitere solcher Drogenpackerl rektal eingeführt habe, so die Polizei.