Katzian will „Kollateralschaden“ für Demokratie verhindern

Die Gewerkschaft werde darauf achten, dass durch die Coronakrise „kein demokratiepolitischer Kollateralschaden zurückbleibt“ - also dass für die eingeschränkten Grundrechte auf Versammlung oder Demonstration nicht „unter die Räder kommen“, betonte ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian am Samstag. Zur Krisen-Finanzierung verlangt er einen „ganz ganz großen Beitrag“ der „ganz ganz großen Vermögen“.

Mitreden will der - zuletzt im Wege der Sozialpartnerschaft wieder wesentlich stärker eingebundene - ÖGB auch in der Frage, wie man die Wirtschaft nach dem Kriseneinbruch wieder in Schwung bringt. Katzian stellte sich hier an die Seite der Grünen: Es wäre sinnvoll, mit vorgezogenen Investitionen auch die Klimaziele zu unterstützen. Ehe man eine CO2-Abgabe einführt, müsste allerdings der Öffentliche Verkehr ausgebaut werden, merkte er an. Zudem müssten niedrige Einkommen bald steuerlich entlastet werden, um „große Kaufkraft zu generieren“.