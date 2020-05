Mehr als 140.000 Tote durch den Coronavirus in Europa

In Moskau infizierten sich nach Angaben von Bürgermeister Sergej Sobjanin schon mehr als eine Viertelmillion Menschen mit dem neuartigen Coronavirus. Reihentests in der russischen Hauptstadt hätten bei rund zwei Prozent der Einwohner - also bei mehr als 250.000 Menschen - eine Infektion nachgewiesen, schrieb Sobjanin am Samstag in seinem Blog.

Die Zahl der neu mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Russland erreichte eine neue Höchstmarke. In den vergangenen 24 Stunden seien 9.623 neue Fälle hinzugekommen - so viele wie nie zuvor. Das teilten die Behörden am Samstag in Moskau mit. Damit gibt es nun landesweit mehr als 124.000 nachgewiesene Infektionen. Am stärksten betroffen ist die Millionen-Metropole Moskau. Dort sind derzeit etwa 62.600 Infektionen nachgewiesen. Bisher starben 1.222 Menschen in Russland mit dem Virus.