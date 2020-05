FPÖ sieht Asylwerber-Einreisestopp aufgehoben

Mit der jüngsten Verordnung zur Einreise aus Nachbarstaaten sei der angesichts der Coronakrise verkündete Einreisestopp für Asylwerber jetzt faktisch aufgehoben worden. Das konstatierte jedenfalls die FPÖ am Samstag. Dieser sei zwar ohnehin nie wirklich umgesetzt worden, aber jetzt hätten sich die Grünen offenbar ganz gegenüber der ÖVP durchgesetzt, kritisierte Klubobmann Herbert Kickl.

„Die Einreise von Personen nach Österreich ist zu gestatten, sofern dies aufgrund direkt anwendbarer verfassungs- und unionsrechtlicher Vorschriften zwingend zu ermöglichen ist“, heißt es in der am Donnerstag von Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) veröffentlichten Verordnung, mit der die Einreisebestimmungen nach Österreich aus den Nachbarländern bis Ende Mai verlängert werden.

„Damit ist der von Innenminister Nehammer und der ÖVP groß verkaufte ‚Einreisestopp für Asylwerber‘ vom Tisch und aufgehoben“, befand Kickl - unter Hinweis darauf, dass Minister Karl Nehammer am 27. März behauptet habe, Österreich nehme an der Grenze nur mehr Asylanträge an, wenn ein negativer Coronatest vorgelegt wird. Die Grünen hätten das kritisiert und sich jetzt „auf ganzer Linie durchgesetzt“.