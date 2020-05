NEOS-Parteilokal beschädigt: Salzburg Polizei ermittelt

Das Parteilokal der NEOS in der Stadt Salzburg ist am 1. Mai von Unbekannten beschädigt worden: Beim Eingangsbereich wurde eine Scheibe eingeschlagen und am Boden vor der Tür der Schriftzug „Neos“ in pinker Farbe aufgesprüht. Der Vorfall ist am Freitagabend bei der Polizei angezeigt worden. Man ermittle gegen unbekannte Täter, hieß es am Samstag auf Anfrage der APA bei der Polizei.