Autokino in Groß-Enzersdorf bleibt vorerst geschlossen

Das Autokino Wien in Groß-Enzersdorf (Bezirk Gänserndorf) bleibt vorerst geschlossen. Ursprünglich habe man eine Eröffnung am 1. Mai geplant, dafür fehle aber derzeit noch das Okay der Behörden, hieß es am Samstag. Die Vorbereitungen für die Wiederbelebung des 2015 in die Insolvenz geschlitterten Autokinos seien weitgehend abgeschlossen. Man habe die Leinwand neu gestrichen.