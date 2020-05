Tödlicher Forstunfall in der Steiermark

In der Steiermark ist es am Samstag zu einem tödlichen Forstunfall gekommen. Ein 47-jähriger Forstarbeiter aus Rumänien wurde in Thörl ( Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) von einem Baum getroffen und erlitt tödliche Verletzungen, wie die Polizei am Abend mitteilte. Wiederbelebungsversuche verliefen ohne Erfolg. Der verständigte Notarzt konnte nur mehr den Tod des Mannes feststellen.