Israels Höchstgericht berät über Petitionen gegen Netanyahu

Im Vorfeld der Gerichtsentscheidung versammelten sich am Samstagabend in Tel Aviv erneut Hunderte Menschen, um gegen das Bündnis zu demonstrieren. Die Demonstranten hielten Schilder mit Aufschriften wie „36 Kabinettsminister. Schande über Euch“ hoch. Die wegen der Corona-Pandemie geltenden Abstandsregeln wurden von den Protestteilnehmern eingehalten. Schon in den vergangenen Wochen hatten samstagsabends tausende Menschen in Israel gegen das Bündnis demonstriert.