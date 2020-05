Stillen ist kein Kinderspiel: Beratung für Mütter

Das Kind soll drei Karfreitage lang ziehen.“ Das hieß es in Tirol seit jeher und so empfiehlt es die Weltgesundheitsorganisation noch heute: Baby sollten demnach bis etwa zum sechsten Lebensmonat ausschließlich gestillt werden und dann weiter mit zusätzlicher Beikost bis zur Vollendung des zweiten Lebensjahrs – und weiter, solange Mutter und Kind das wünschen. „Die meisten Frauen wissen, dass Stillen gesund ist für das Baby und die meisten möchten auch stillen“, sagt Marie-Luise Mitterberger, Hebamme an der Innsbrucker Klinik. Nachsatz: „Wenn es leicht geht.“ Doch, dass es nicht immer so leicht geht, zeigen die Zahlen.