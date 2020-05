„Press Freedom Award“ für Journalisten auf dem Balkan

Für ihren „couragierten Journalismus“ erhalten das auf dem Balkan tätige investigative Reporter-Netzwerk BIRN und dessen Gründerin Gordana Igric den „Press Freedom Award - A Signal for Europe 2019“. Das teilten Reporter ohne Grenzen Österreich, die die Auszeichnung vergeben, am Welttag der Pressefreiheit am Sonntag mit.