Papst ruft zu Gebetstag aller Religionen am 14. Mai auf

Papst Franziskus hat am Sonntag zu einem Gebetstag aller Religionen gegen die Coronavirus-Pandemie am 14. Mai aufgerufen. An diesem Tag sollen die Angehörige aller Weltreligionen zusammen beten, fasten und sich Barmherzigkeitsaktivitäten widmen, hieß es im Appell des Papstes beim Angelus-Gebet am Sonntag.