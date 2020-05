SPÖ kooperiert im Bundesrat mittels Veto

Es mag paradox erscheinen. Aber die SPÖ wird - wie am Sonntag in der Fraktion beschlossen wurde - am Montag im Bundesrat mittels Einspruchs gegen vom Nationalrat diese Woche beschlossene Gesetze ein baldiges Inkrafttreten eben dieser ermöglichen. Würde die SP-FP-Mehrheit in der Länderkammer nämlich weder zustimmen noch beeinspruchen, müssten die Materien bis zu acht Wochen liegen bleiben.