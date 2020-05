Tiroler Jugendzentren drängen auf schrittweise Öffnung

Innsbruck –Not macht erfinderisch. Und so haben Sozialarbeiter und Betreuer-Teams der 90 Jugendtreffs in Tirol während der Wochen der Ausgangsbeschränkungen neue Wege gefunden, um die Kontakte so gut wie möglich aufrechtzuerhalten. Bei 70 der Treffs handelt es sich um solche mit einer Raumstruktur, 20 sind Anlaufstelle in Form von mobiler Jugendarbeit.