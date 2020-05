Tirol will rumänische Pflegerinnen selbst testen

Die Planung der Wirtschaftskammer sieht vor, dass die Sonderzüge aus Temesvar zum Flughafen Schwechat fahren. Die Frauen werden in einem Hotel untergebracht und getestet. Haben sie das Virus nicht, können sie am nächsten Tag weiterreisen.

Entlang der Westachse gibt es aber andere Vorstellungen. Das Land Tirol will mit Vorarlberg, Salzburg und Oberösterreich zusammenarbeiten, geht aus einem mit 28. April datierten Schreiben aus der Landesregierung hervor. Die Betreuerinnen sollten in Schwechat gar nicht erst aussteigen, sondern direkt nach Innsbruck durchfahren. Auf dem Weg dorthin solle in Salzburg ein „Screening-Team“ zusteigen, alle Daten erheben und Testabstriche vornehmen. Diese Tests würden in Innsbruck ausgewertet. Die Frauen müssten das Ergebnis in Innsbruck abwarten.