Israels Höchstgericht berät über Notregierung von Netanyahu

In Israel berät das Oberste Gericht seit Sonntag über die geplante Notregierung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und Oppositionsführer Benny Gantz. In der Anhörung geht es vor allem darum, ob Netanyahu erneut Ministerpräsident werden kann, obwohl er wegen Korruption angeklagt ist. Die Richter sollen zudem die Koalitionsvereinbarung mit seinem ehemaligen Rivalen Gantz überprüfen.

In Tel Aviv gingen am Samstagabend rund 1.500 Demonstranten gegen das Regierungsbündnis auf die Straße. Die Demonstranten hielten Schilder mit Aufschriften wie „36 Kabinettsminister. Schande über Euch“ in die Höhe. Die wegen der Corona-Pandemie geltenden Abstandsregeln wurden von den Protestteilnehmern eingehalten. Schon in den vergangenen Wochen hatten samstagabends tausende Menschen in Israel gegen das Bündnis demonstriert.