Bildungsminister Faßmann: Zurück zu einer „gewissen Normalität“

Wien – Die Sommerferien sind für Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) trotz der Corona-Pandemie fix. Er fange jetzt sicher keine Feriendebatte an, man habe ja gesehen, welche Aufregung schon das Streichen von zwei Fenstertagen verursach­e, sagt der Minister. Im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung bekräftigt Faßmann aber seine Pläne für Summer Schools: für Kinder und Jugendliche, die es brauchen, in Deutsch, Mathematik und Fremdsprachen, zwei Wochen im August.

An den Details arbeite man noch: „Ich will, dass Schüler, die sich besonders schwertun, im nächsten Schuljahr nicht mit einem großen Rucksack an Nachteilen beginnen müssen.“