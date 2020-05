Weitere Lockerungen der Corona-Beschränkungen im Iran

Im Iran sollen nach den Worten von Präsident Hassan Rouhani die Corona-Beschränkungen weiter gelockert werden. Von Montag an würden in 132 Städten, die vom Corona-Krisenstab als „weiße Zonen“ - also coronafrei - eingestuft wurden, die Moscheen unter Beachtung der Hygienerichtlinien wieder eröffnet. Auch die Freitagsgebete sollen dort wieder stattfinden können, sagte der Präsident am Sonntag.