Südkorea lockert Abstandsregeln - Veranstaltungen erlaubt

Voraussetzung für die Genehmigung von Versammlungen und Veranstaltungen sei, dass dabei „die Desinfektionsmaßnahmen befolgt“ würden, sagte Chung. Zudem soll die Saison in einigen Profisportarten, darunter im Baseball und Fußball, in der kommenden Woche starten. Die Spiele sollen jedoch in leeren Stadien ausgetragen werden. Laut der Nachrichtenagentur Yonhap will die Regierung die Schulen voraussichtlich ab Mitte Mai wieder öffnen.