Kritik an Corona-Medien-Maßnahmen am Tag der Pressefreiheit

Bures unterstrich die „hohe Bedeutung freier und kritischer Medien“ und des unabhängigen Journalismus. Der Wert professioneller Berichterstattung werde in der Coronakrise - angesichts vieler Desinformationen und Fake News - besonders deutlich. Sie forderte, die derzeitigen krisenbedingten Einschränkungen der Pressearbeit laufend zu hinterfragen und schnellstmöglich aufzuheben. Dass Österreich im Internationalen Pressefreiheit-Ranking neuerlich um zwei Plätze auf Rang 18 abgerutscht sei, sei ein „Warnsignal“ an die politischen Verantwortungsträger und ein „klarer Auftrag an die Bundesregierung“.