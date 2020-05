SPÖ empört über Koglers „Umfaller“ bei der Vermögenssteuer

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) hat mit seiner Vertagung der Vermögenssteuer-Diskussion die SPÖ empört. „Die Frage stellt sich heute, nicht erst in ein paar Jahren“, stellte Parteichefin Pamela Rendi-Wagner fest. Denn wer nicht heute für einen gerechten Beitrag von Millionenvermögen zur Finanzierung der Coronakrisen-Kosten eintritt, sorge dafür, dass die Arbeitnehmer zahlen.

Die Grünen würden sich dem Regierungspartner ÖVP völlig unterordnen „und verraten dabei ihre Prinzipien und politischen Kerninhalte“, merkte SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch an. Pointierter formulierte das FSG-Bundesvorsitzender Rainer Wimmer: „Die türkisen Verteidiger der Reichen und Millionenerben setzen sich durch und pfeifen den Vizekanzler bei der gerechten Verteilung der Steuerlast zurück“, warf er Kogler „einen klassischen Polit-Umfaller“ vor.

Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Kogler müssten - nach ihrem „Mantra ‚Koste es, was es wolle‘“ - „jetzt in aller Klarheit sagen, wer die Kosten in welcher Form zu zahlen haben wird“, forderte Kärntens SPÖ-Landeshauptmann Peter Kaiser. Wenn sie den Sozialstaat nicht gefährden wollen, „werden sie um faire Vermögensbeiträge nicht umhinkommen“, befand er.