Online-Geberkonferenz für Covid-19-Impfstoff

Im Zentrum steht die Entwicklung eines Impfstoffs, der für alle Menschen zugänglich sein soll. „Coronavirus Global Response“ heißt die Initiative, Schirmherrschaft haben neben den Brüsseler Institutionen die Staaten Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Norwegen und Saudi-Arabien übernommen. Auch die Weltgesundheitsorganisation WHO ist beteiligt. In einem Gastbeitrag für die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ vom Samstag kündigten die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte und Norwegens Regierungschefin Erna Solberg an, „alle unsere eigenen Zusagen auf den Tisch“ zu legen.