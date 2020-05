Opposition fordert vor Budget-Beratungen adaptierte Zahlen

Tut er das nicht, „ist der Budgetprozess gefährdet“, sagte SPÖ-Finanzsprecher Jan Krainer - in Abstimmung mit den Budgetsprechern Hubert Fuchs (FPÖ) und Karin Doppelbauer (NEOS) - zur APA. In dem Haushaltsvoranschlag, den der Ministerrat am 18. März ins Parlament schickte, sind gerade einmal vier Milliarden Euro für den ersten Corona-Hilfsfonds (als „Überschreitungsermächtigung“) eingepreist. Mittlerweile wurde allein für die Kurzarbeit das AMS-Budget um 10 Mrd. Euro aufgestockt, merkte Krainer an. Dazu kommen weitere milliardenschwere Hilfspakete - und es drohen hohe Einnahmenausfälle, weil mit dem Lockdown die Steuereinnahmen eingebrochen sind.