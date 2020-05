Europäischer Schwimm-Verband weist Vorwürfe zurück

Unterlagen, die an Staatsanwälte in der Schweiz und in Italien übermittelt wurden, sollen Zahlungen von der LEN an drei italienische Unternehmen belegen, für die die entsprechend vermerkten Dienstleistungen nie erbracht worden seien. Nach Recherchen der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“, der englischen „Sunday Times“ und des australischen „Daily Telegraph“ gehört eines der Unternehmen mehrheitlich einem führenden LEN-Funktionär.