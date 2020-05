Fünf Jugendliche nach nächtlichem Einbruch in Innsbrucker Bar in Haft

Innsbruck – Der Plan ging gründlich daneben: In einem Innsbrucker Lokal hofften fünf Jugendliche auf eine gut gefüllte Registrierkasse. Allerdings war die Kassa leer und die Polizei schnell. Jetzt sitzen die 15- bzw. 16-jährigen Burschen in Untersuchungshaft.

Nicht geplant war offenbar auch das rasche Eingreifen der Polizei: Kurz nach dem Einbruch konnten die Beamten vier Verdächtige in Tatort­nähe festnehmen. Wie die Ermittlungsgruppe Jugendkriminalität herausfand, war ein weiterer Bursche am Einbruch beteiligt. Er wurde am Dienstagvormittag an seinem Wohnort verhaftet.