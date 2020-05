Mann rammte sich nach Attacke auf Frau Messer in Brust

In Pressbaum (Bezirk St. Pölten) hat sich ein 74-Jähriger nach einer Attacke auf seine Lebensgefährtin selbst ein Messer in die Brust gerammt. Die Frau blieb nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich vom Montag unverletzt. Der Beschuldigte wurde in das Universitätsklinikum St. Pölten transportiert.